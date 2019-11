In een van de restaurants in het Montevideogebouw in Rotterdam heeft dinsdagochtend korte tijd brand gewoed. Het gebouw aan de Otto Reuchlinweg is bijna 140 meter hoog. Vanwege rookverspreiding door het gebouw had de brandweer extra personeel ingezet voor verkenning, zo meldt de veiligheidsregio. Even voor 07.30 uur meldde de veiligheidsregio dat de brand geblust was.