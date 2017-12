Bij een brandstofraffinaderij van Shell in het havengebied van Rotterdam is brand uitgebroken. De brand woedt in een tank die waarschijnlijk leeg is, meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Er komt wel veel zwarte rook vrij.

De tank met reststoffen is geïmplodeerd. Er zijn geen gewonden gevallen en er is volgens de veiligheidsregio geen acuut gevaar.

ProRail meldt dat er voorlopig geen goederentreinen bij Pernis rijden vanwege de brand.