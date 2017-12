Brand in raffinaderij Shell onder controle

De brand bij een brandstofraffinaderij van Shell in het havengebied van Rotterdam is onder controle, meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Ook de goederentreinen mogen weer rijden.

In een nagenoeg lege tank woedde donderdag kort een kleine brand. De restproducten in de tank zorgden voor hevige zwarte rookwolken. Uit voorzorg rukte de brandweer grootschalig uit, maar dit bleek later niet nodig.

Er zijn geen gewonden gevallen en er was volgens de veiligheidsregio geen sprake van acuut gevaar.