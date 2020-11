In een postsorteercentrum van PostNL aan de Terbregseweg in Rotterdam is woensdagochtend brand uitgebroken in de technische ruimte. Het pand is ontruimd. Er werken ruim honderd mensen, maar het is niet duidelijk of die allemaal aanwezig waren, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio.

De brand leidt tot veel rookontwikkeling. Volgens de woordvoerder woedt de brand alleen in de technische ruimte en niet in de sorteerhal waar de post wordt gesorteerd.