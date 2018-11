In het centrum van Hoogeveen in Drenthe heeft korte tijd een brand gewoed in een pizzeria in de Grote Kerkstraat. Doordat het pand ingeklemd staat tussen andere pandjes, was de brandweer met groot materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand oversloeg.

Volgens een woordvoerster van de brandweer is de brand vermoedelijk ontstaan in de keuken. Zeven mensen die in woningen boven het pand wonen zijn geëvacueerd en elders opgevangen.