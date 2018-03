Brand in pindakaasfabriek Unilever Rotterdam

De productieafdeling van Unilever in Rotterdam waar pindakaas wordt gemaakt is woensdagmiddag getroffen door brand. Na anderhalf uur meldde de brandweer, die drie blusvoertuigen had ingezet, dat de brand onder controle is.

Het pand aan de Nassaukade langs de Maas werd inclusief kantoorgedeelte ontruimd. De kantoren werden al snel weer vrijgegeven. De brandweer gebruikte bij de bestrijding van het vuur een specialistisch blussysteem dat dwars door deuren of wanden kan blussen.

Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.