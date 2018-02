Brand in oude ING-hoofdkantoor de „Schoen”

In het bekende kantoorgebouw de ‘Schoen’, langs de ringweg A-10 in Amsterdam, is brand uitgebroken. Volgens de brandweer is er brand in een technische ruimte op de tiende verdieping. Over de oorzaak is nog niets te zeggen, mogelijk is er sprake van kortsluiting.

Volgens een woordvoerder gaat het niet om een grote brand, er is bijvoorbeeld geen rook te zien, maar gezien de locatie naast de snelweg heeft de brandweer groot ingezet.

Het pand is uit voorzorg ontruimd, wat betekent dat tussen de 100 en 120 mensen worden opgevangen in een naastgelegen kantoorgebouw. Eén persoon wordt nagekeken in de ambulance, maar voor welke klachten is niet bekend.

De Schoen was voorheen het hoofdkantoor van ING. Nu zitten er verschillende bedrijven in.