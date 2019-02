Brand in opslagloods met papier in Tilburg

In Tilburg is brand uitgebroken in een opslagloods voor papier. De brandweer spreekt van een zeer grote brand waarbij veel rook vrijkomt. Vanwege de rook wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen.

De loods in de Posthoornstraat heeft een oppervlakte van 6000 vierkante meter en staat op een industrieterrein. De brand brak omstreeks 10.30 uur uit. De oorzaak is nog onbekend. De veiligheidsregio verwacht dat de brandweer nog uren bezig is met het bestrijden van de brand.