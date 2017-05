Brand in olieraffinaderij Curaçao geblust

De brand bij olieraffinaderij Isla in Willemstad op Curaçao is geblust. Na ongeveer drie uur had de brandweer het vuur onder controle. Op het hoogtepunt kwamen hoge steekvlammen en dikke zwarte rookwolken van de brandhaard af.

Onderzoek moet nog uitwijzen hoe de brand is ontstaan en welke stoffen zijn vrijgekomen. Uit eerste onderzoek blijkt dat de brand geen risico’s heeft opgeleverd voor de volksgezondheid, zo meldde de lokale overheid.

Er zijn geen gewonden gevallen en de brandstofvoorziening aan de bevolking kan normaal blijven verlopen.