Een brand in een loods aan de Zekkenstraat in Hoek van Holland is dinsdagavond overgeslagen op een andere loods. Daarmee staan nu de loods van een kringloopwinkel en een tuinspecialist in brand.

De brandweer „zet vol in” om het overslaan van het vuur naar meerdere naastgelegen panden te voorkomen.

De brandweer is met extra materieel ter plaatse om het vuur te bestrijden. Er komt veel rook vrij. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten.