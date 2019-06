In een loods van een kringloopbedrijf in Sneek is brand uitgebroken. Er zijn geen gewonden. Volgens de Friese brandweer heeft iedereen het gebouw verlaten. Verscheidene brandweerkorpsen zijn ter plaatse. De rook is in de wijde omtrek te zien. Volgens Omrop Fryslân zou kringloopwinkel van Omrin Estafette zaterdag feestelijk worden heropend na een verbouwing.