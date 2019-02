Bij een kaarsenfabriek in Breda heeft zondagavond brand gewoed. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant adviseerde mensen in de omgeving ramen en deuren te sluiten als ze last hadden van de rook.

De brand woedde in een loods van 40 bij 25 meter van het bedrijf de Bredase Kaarsenfabriek. Het bedrijf staat aan de Franse Akker. De brand brak rond 20.30 uur uit en was kort en hevig. Ongeveer een half uur later was de brand onder controle.