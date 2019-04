Brand in loods met houtpellets in Botlek

In een loods met houtpellets in de Botlek heeft een aantal uur een brand gewoed die na middernacht uitbrak. De brand zorgde voor rook en stankoverlast. Onder meer in Vlaardingen en Schiedam kon een houtlucht worden geroken.

De brand woedde in een loods van overslagbedrijf EBS aan de Sint Laurenshaven. Met shovels wordt de silo leeggereden, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien.

Houtpellets worden gebruikt voor de bijstook van energiecentrales. Ook huishoudens met pelletkachels gebruiken de korrels van geperst houtafval.