Brand in loods in Boesingheliede onder controle

De grote brand die In een loods aan de Schipholweg in Boesingheliede, een buurtschap vlakbij Amsterdam, heeft gewoed is onder controle. Volgens de brandweer is er asbest vrijgekomen, maar heeft die zich niet verspreid over de openbare weg.

De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar aanpalende gebouwen. De loods, die deels leeg stond en gedeeltelijk aan verschillende bedrijven werd verhuurd, moet als verloren beschouwd worden. Naar verwachting duurt het nablussen nog enkele uren. Omwonenden moeten volgens de brandweer rekening houden met stankoverlast.