Brand in kerk Hoogmade

Onder het dak van de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in Hoogmade woedt een grote brand. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig.

De brand ontstond bij het afbranden van verf. De rook komt volgens de brandweer zowel bij de toren als aan de andere zijde onder de pannen vandaan.

Aan de Kerkstraat in Hoogmade is na werkzaamheden brand ontstaan in het dak van de Rooms Katholieke Kerk. De rookontwikkeling wordt groter. Er is opgeschaald naar het sein "Zeer Grote Brand" met "GRIP 1". pic.twitter.com/J0yFjERS9n