Brand in kaasfabriek Hoogeveen onder controle

In een kaasfabriek in Hoogeveen heeft in het begin van de middag brand gewoed in een turbine. De brandweer sprak een van een „zeer grote” brand en had meerdere korpsen gestuurd, zodat de brandweerlieden elkaar konden aflossen in de hitte. De fabriek aan de Buitenvaart is ontruimd.

De brand is onder controle, maar de brandweer is nog wel aan het nablussen, zei een woordvoerster.

Er zijn geen slachtoffers. Uit voorzorg waren wel twee ambulances aanwezig. Het is niet bekend hoeveel mensen aanwezig waren in de fabriek toen de brand uitbrak. Er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen.

De brand leidde enige tijd tot veel rookontwikkeling die in de verre omtrek te zien was.