In kaasbedrijf Vergeer in het Zuid-Hollandse Reeuwijk heeft donderdag korte tijd brand gewoed. Alle medewerkers moesten naar buiten en de brandweer is met meerdere wagens uitgerukt. Volgens de brandweer is het „een groot en complex gebouw” en heeft de brand veel rook veroorzaakt.

De brand ontstond in een luchtinstallatie in de kelder van het pand. De rook kan er niet gemakkelijk weg, daarom verwacht de brandweer dat het ventileren nog de nodige tijd in beslag zal nemen.