Brand in Hulst onder controle, bewoners keren terug

In een autobedrijf in Hulst (Zeeland) woedde woensdagavond een grote uitslaande brand waarbij veel rook vrijkwam. Rond 23.00 uur was de brand onder controle. De brandweer is bezig met nablussen. De bewoners van omliggende woningen mogen terugkeren naar hun huizen. Het NL Alert is ingetrokken.

Als gevolg van de brand werden diverse woningen ontruimd en de bewoners elders opgevangen. Het ging om de mensen die in de huizen wonen die direct in de rook stonden. De veiligheidsregio meldde dat er veel mensen bij de brand kwamen kijken en noemde dat „onverstandig”.

Bij de brand waren explosies te horen, veroorzaakt door ontploffende gasflessen in de garage.

De naaste omgeving werd afgezet. De brandweer vreesde even dat de brand zou overslaan naar een naastgelegen supermarkt, maar dat gebeurde niet.

Het autobedrijf zit aan het Stationsplein. Er werden meerdere brandweerwagens en een hoogwerker ingezet. Ook werd onderzocht of er geen gevaarlijke stoffen vrij waren gekomen bij de brand. Aanvankelijk dacht de brandweer dat er asbest in het dak verwerkt was, maar dat bleek niet zo te zijn.