Brand in Haagse Asfaltcentrale onder controle

In de Haagse Asfaltcentrale heeft zondagmiddag op 30 meter hoogte brand gewoed. Een transportband was na werkzaamheden oververhit geraakt en gaan branden. De band loopt door het hele pand, aldus een woordvoerder van de brandweer. Niemand is gewond geraakt.

De brand brak omstreeks 15.00 uur uit bij de centrale aan de Zonweg in Den Haag. Rond 16.30 uur was het vuur onder controle. In de toren wordt gebruikt asfalt uit de weg vermalen en via transportbanden vervoerd, om uiteindelijk te worden hergebruikt, gaf de woordvoerder aan.

De woordvoerder omschreef het pand als een grote toren met grote transportbanden. Brandweerlieden zagen ter plaatse op ongeveer 30 meter hoogte „vlamverschijnselen” achter kunststoframen. De brandweermensen zijn inmiddels het pand binnengegaan en begonnen met nablussen.

De verwachting is dat het nablussen nog wel enige tijd in beslag gaat nemen. Bij de brand en het bluswerk kwam veel rook vrij.