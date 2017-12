Brand in Gelders basisscholencomplex na knal

Een basisscholencomplex in het Gelderse Meteren is getroffen door een grote brand. Verschillende voorbijgangers en mensen in de buurt verklaarden dat ze eerst een knal hoorden waarna de brand ontstond, meldde een woordvoerder van de brandweer.

Het vuur werd rond 17.00 uur ontdekt door een voorbijganger. In het gebouw waren geen mensen aanwezig. Vooral het dak aan de buitenkant van het complex, waarin de basisscholen De Schakel en Meester Aafjes zitten, is ten prooi gevallen aan vlammen.

Binnen is vooral sprake van roetschade. Bekeken wordt wat nodig is om er voor te zorgen dat de scholen na de vakantie weer open kunnen.