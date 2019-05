Brand in garagebedrijf Vlaardingen geblust

De brandweer heeft dinsdag zijn handen vol gehad aan een brand in een garagebedrijf in Vlaardingen. Bij de flinke brand aan de Koningin Wilhelminahaven kwam veel rook vrij. De brand brak in de loop van de ochtend uit. Pas rond 20.00 uur was die geblust.

De brandweer was met groot materieel ter plekke. Bij de bestrijding van de brand werden ook twee blusboten van het Havenbedrijf Rotterdam ingezet.

Het garagebedrijf zit in een groot, oud pand. Dit maakte brandbestrijding erg complex, aldus de veiligheidsregio. Drie mensen hebben rook binnengekregen. Zij zijn door ambulancepersoneel verzorgd en naar het ziekenhuis gebracht voor verdere controle.

De wind stond richting Hoogvliet. In verband met de rookontwikkeling werden omwonenden met een NL-Alerts gewaarschuwd deuren en ramen gesloten te houden.