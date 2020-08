Brand in flat in Geleen, bewoners geëvacueerd

In een woning op de negende verdieping van een appartementencomplex aan de Van Goyenstraat in het Limburgse Geleen heeft in de nacht van dinsdag op woensdag brand gewoed. Diverse bewoners zijn vanwege de rook geëvacueerd. Volgens de brandweer is het niet bekend wanneer ze kunnen terugkeren naar hun woningen.

De brand brak rond 02.00 uur uit. De brandweer rukte massaal uit en had het vuur na ongeveer 20 minuten onder controle. In het huis waar de brand woedde is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio niemand aangetroffen. De oorzaak van de brand is onbekend.