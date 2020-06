Brand in fietsenwinkel in Roden trekt te veel bekijks

In het Drentse Roden is donderdagavond brand uitgebroken in een fietsenwinkel. Het vuur is volgens de Veiligheidsregio Drenthe ontstaan in de meterkast.

Er kwam bij de brand veel rook vrij. Er is een NL-Alert verstuurd naar de omwonenden. Mensen kregen het advies om ramen en deuren te sluiten.

Volgens de brandweer kwamen er veel mensen af op de brand. „We zien een enorme toestroom van publiek bij de brand in Roden. De coronamaatregelen worden hierbij niet nageleefd. Ga naar huis! Houd afstand en geef hulpverleningsdiensten de ruimte. Denk om uzelf en om anderen”, twitterde de veiligheidsregio.