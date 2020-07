Brand in Duiven onder controle

De brandweer heeft de zeer grote brand bij een autosloperij in Duiven onder controle. Even na het middaguur is het sein brand meester gegeven, aldus een woordvoerder van de brandweer. Het nablussen zal zeker nog de hele middag in beslag nemen, verwacht hij. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak is nog niets bekend.

Tussen de vijfhonderd en duizend autowrakken zijn in vlammen opgegaan, zegt de brandweer. Daarnaast zijn een bedrijfswoning en een schuur afgebrand. Meer dan honderd brandweerlieden zijn in actie gekomen voor de brand, die vrijdagmorgen rond 08.30 uur begon. Daarnaast zijn veel politiemensen, hulpverleners van de GGD en de marechaussee ingezet.