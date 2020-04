Brand in Deurnese Peel grootste natuurbrand ooit in Nederland

De brand in natuurgebied de Deurnese Peel is de grootste natuurbrand ooit in Nederland. Zo’n 400 hectare is getroffen, schatte de gemeente Deurne woensdagmiddag.

Het natuurgebied is in totaal 1.000 hectare groot en ligt op de grens van Noord-Brabant en Limburg. Mede door de aanhoudende droogte woeden er op dit moment meerdere natuurbranden in Brabant en Limburg.

Zo brak er bij het Noord-Limburgse dorp Tienray woensdagnacht een natuurbrand uit. Volgens de brandweer stond een gebied van 200 bij 350 meter in de fik. De brand brak uit rond kwart voor twee ’s nachts. Iets voor vier uur werd het sein brand meester gegeven. Volgens de brandweer gaat het nablussen nog geruime tijd duren.

In de nacht van dinsdag op woensdag werd het Limburgse dorp Herkenbosch ontruimd vanwege een grote brand in de buurt. De 4200 inwoners van het dorp mogen voorlopig nog niet naar huis, zo maakte burgemeester Monique de Boer-Beerta van Roerdalen woensdagmiddag bekend. Volgens haar zijn de concentraties koolmonoxide in de rook die over Herkenbosch trekt, nog te hoog.

De vier blushelikopters die de afgelopen dagen bluswerkzaamheden uitvoerden in de Deurnese Peel, worden nu boven het Limburgse gebied ingezet, omdat de nood daar nog hoger is. Eerder zei de brandweer in de Peel juist afhankelijk te zijn van de blushelikopters, omdat het veengebied nagenoeg ontoegankelijk is en brandweerwagens niet dicht genoeg bij de brandhaarden kunnen komen.

Stoplijn

Nadat dinsdag al vijftig woningen in Griendtsveen geëvacueerd werden, moeten nog eens zo’n twintig huishoudens in Helenaveen rekening houden met de ontruiming van hun woningen. De brandweer probeert het vuur met stoplijnen tot staan te brengen. Stoplijnen zijn plekken waar de brandweer probeert uitbreiding van de vuurzee tegen te gaan. Als dat niet lukt, moeten de twintig gezinnen hun huizen uit. „Nu de blushelikopters in Limburg worden ingezet, worden in Deurne extra brandweervoertuigen ingezet om de brand tegen te houden bij de stoplijn”, aldus de gemeente.