Brand in dak van middelbare school in Zoetermeer

In Zoetermeer heeft brand gewoed in het dak van een middelbare school. Het gaat om het Oranje Nassau College aan de Clauslaan. Niemand was aanwezig in het gebouw toen de brand uitbrak, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Haaglanden.

De brandweer moest een aantal stukken muur afbreken om het vuur te doven en had de brand rond 01.00 onder controle.

De schade aan de buitenkant van het pand lijkt op het eerste gezicht mee te vallen, aldus de Veiligheidsregio. Hoe de binnenkant van het schoolgebouw eraan toe is, is niet duidelijk. Over de oorzaak van de brand is niets bekendgemaakt.