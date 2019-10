Brand in centrum Winschoten onder controle

De brandweer heeft de brand onder controle die aan het eind van de middag ontstond in een bovenhuis boven een winkel in het centrum van Winschoten. De brandweer pakte het vuur aan als een grote brand, omdat er van meerdere huizen sprake leek en het gebied dichtbebouwd is, maar uiteindelijk is er alleen een ruimte beschadigd waar een wasmachine stond.

De brand begon in de Langestraat, volgens de zegsman ’de’ winkelstraat van Winschoten, waar het op zaterdagmiddag altijd „redelijk druk” is. De brand ontstond echter omstreeks half zes, een moment waarop er doorgaans al niet veel winkelend publiek meer is.

Een zegsman van de brandweer meldde dat er niemand is gevaar is geweest.