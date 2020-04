Brand in centrum Leeuwarden onder controle

In het centrum van Leeuwarden heeft donderdagmiddag een grote uitslaande brand gewoed. Het vuur brak omstreeks 15.00 uur uit in een opslag van een platenwinkel aan de Voorstreek met daarboven een woning. De brandweer had de brand iets na 18.00 uur onder controle. Het nablussen gaat nog uren duren, verwacht de brandweer.

Volgens de brandweer waren geen mensen in het pand aanwezig. De hulpdiensten hadden via een NL-alert omwonenden vanwege de rook geadviseerd ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.

De brand is niet overgeslagen naar naastgelegen panden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.