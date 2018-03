In een casino in het centrum van Amsterdam heeft brand gewoed. Het vuur brak uit op de begane grond van het casino aan de Nieuwendijk. Omstanders sloegen alarm toen ze vlammen uit het pand zagen komen.

De brandweer was er snel bij en had de brand in een halfuur onder controle. Het pand heeft aanzienlijke schade opgelopen, maar er vielen geen gewonden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.