Brand in binnenstad Deventer onder controle

In de binnenstad van Deventer heeft vrijdagochtend brand gewoed. De brand brak uit in de woningen boven een broodjeszaak en sloeg over naar een naastgelegen pand. Van beide panden stortte het dak in.

Rookontwikkeling bij brand in Deventer. Inmiddels twee panden. pic.twitter.com/zB1fEBMwNu — Özcan Akyol (@OzcanAkyol) May 26, 2017

De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Er zijn nog wat kleine brandhaarden onder het puin, maar er is geen gevaar meer dat het vuur zich verder verspreidt, aldus een zegsman van de veiligheidsregio.

De brand brak vrijdagochtend omstreeks 05.00 uur uit. De brandweer rukte met groot materieel uit om te voorkomen dat het vuur verder om zich heen kon grijpen in de dichte bebouwing van de binnenstad. Uit voorzorg werd ook een nabijgelegen hotel ontruimd.