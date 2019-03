Brand in bedrijfspand Alkmaar onder controle

Op een bedrijventerrein in Alkmaar heeft in een bedrijfspand een grote brand gewoed. De brandweer had de brand rond 04.30 uur onder controle.

Het pand in de Lorentzstraat, waarin meerdere bedrijven zijn gevestigd, moet verloren worden beschouwd. meldt de veiligheidsregio. Er waren geen mensen in het pand aanwezig.

De brandweer was rond 00.15 uur met groot materieel uitgerukt om te voorkomen dat de vlammen zouden overslaan. De brandweer laat weten nog zeker tot in de ochtend bezig te zijn met nablussen. Vanwege de rook wordt omwonenden geadviseerd uit de rook te blijven en ramen, deuren en ventilatie te sluiten.