Op een agrarisch bedrijf met tienduizenden kippen in Niawier (Friesland) woedt een grote brand. De brandweer meldt dat twee van de drie schuren als verloren moeten worden beschouwd. In die stallen is geen asbest verwerkt.

De brandweer zet in op het behoud van een derde schuur. In de stallen op het bedrijf waren geen mensen aanwezig toen de brand uitbrak.