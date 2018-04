Aan de Hoofdstraat in Noordwijk aan Zee is maandagavond brand uitgebroken in een beddenzaak. De brand is ontstaan in een technische ruimte, aldus de brandweer. Uit voorzorg is een restaurant in de buurt van de beddenwinkel ontruimd.

De brandweer is met drie auto’s uitgerukt. De toegang tot de Hoofdstraat is afgesloten, waardoor een deel van het centrum van Noordwijk minder goed bereikbaar is.