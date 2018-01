Brand IJsselstein verwoest tientallen boten

Door een grote brand bij de IJsselsteinse jachthaven Marnemoende zijn twee loodsen en tientallen boten verwoest. Drie mensen hebben rook ingeademd en moesten met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. De brand was binnen een paar uur onder controle en er zijn verder geen slachtoffers gevallen.

Over de oorzaak van de brand kan Veiligheidsregio Utrecht nog niets zeggen. Op het moment dat de brand uitbrak waren monteurs bezig op het dak zonnepanelen te plaatsen. Of dat iets met de brand te maken heeft, is nog onbekend.