Brand haven Amsterdam door werkzaamheden

De grote brand die vrijdag woedde in de haven van Amsterdam, is waarschijnlijk ontstaan tijdens werkzaamheden aan het getroffen gebouw. Het bedrijf, dat plastic recyclet, is nog in oprichting en het gebouw was nog niet in gebruik genomen. Het vuur is inmiddels bedwongen, niemand raakte gewond en de schade viel uiteindelijk mee.

De brand woedde aan de Amerikahavenweg in Westpoort. Volgens de brandweer was het vuur lastig te bestrijden, omdat de brandhaard midden in het pand lag en moeilijk te bereiken was. Ook lagen er gasflessen. De rookwolk was van ver te zien. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uit te doen.