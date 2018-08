Een brand die in de nacht van maandag op dinsdag woedde in een appartementencomplex in Harderwijk, is hoogstwaarschijnlijk aangestoken volgens de politie. Bewoners moesten het complex aan de Breewijd uit voorzorg uit. Niemand raakte gewond en het vuur was snel geblust.

Enkele mensen die rook hadden ingeademd werden ter plaatse geholpen door ambulancepersoneel. Over dader en motief is nog niets bekend.