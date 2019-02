Brand gesticht in huis ambtenaar Tiel

Onbekenden hebben in de nacht van woensdag op donderdag brand gesticht in een huis van een ambtenaar van de gemeente Tiel. Er zou een brandbom naar binnen zijn gegooid.

De bewoners van het huis, dat zwaar is beschadigd, konden op tijd weg komen en raakten niet gewond. Maar volgens burgemeester Hans Beenakker is de schok groot.

„Vannacht is er in het huis van een onze medewerkers brand ontstaan nadat er een brandbom naar binnen zou zijn gegooid. Wat een schrik voor hem en zijn familie. Dit heeft natuurlijk een enorme impact. Ook voor de buurt en zijn collega’s. De brandweer was gelukkig snel ter plaatse. De politie en het OM zijn meteen met het onderzoek gestart. Daarin worden verschillende scenario’s onderzocht”, aldus de burgemeester.

Volgens getuigen zijn er rond het tijdstip van het ontstaan van de brand enkele personen bij de woning gezien.

Korte tijd voor dit incident, om 00.45 uur brandden er twee auto’s uit aan de Appelboogerd in Tiel. Het rechercheteam onderzoekt of er sprake is van een verband.