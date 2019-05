In het gemeentehuis van Woudenberg (Utrecht) heeft vrijdagavond laat een brand gewoed. De brandweer had het vuur snel onder controle. De politie gaat ervan uit dat de brand is aangestoken.

De brand ontstond op de begane grond van het gemeentehuis. Getuigen hadden rond het tijdstip van het uitbreken van de brand glasgerinkel in of in de buurt van het stadhuis gehoord. Kort daarna zagen ze een scooter wegrijden van het gemeentehuis.

Door de brand zijn geen gewonden gevallen.