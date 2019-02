Brand duwbak met huisafval geblust

De brand in een duwbak in de Rotterdamse haven is volledig geblust, zo maakte de brandweer bekend. In het gevaarte van 55 meter lang en 5 meter breed, gevuld met huisafval, ontstond door onbekende oorzaak in de nacht van maandag op dinsdag een grote brand.

De duwbak lag afgemeerd bij AVR Afvalverwerking aan de Professor Gerbrandyweg. Door de inzet van een waterkanon konden de grootste brandhaarden op de duwbak al geblust worden. Later slaagde de brandweer erin de bak te verslepen naar de Laurenshaven, een andere locatie van AVR. Daar werd resterend brandend afval met grijpers op de kade getild en vervolgens geblust.

Bewoond gebied heeft geen last gehad van de brand. De hulpverleners zijn geholpen door blusvaartuigen van de havenmeester en een droneteam.