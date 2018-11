In een fabriek in Hardinxveld-Giessendam die deuren produceert heeft een grote brand gewoed. Na ruim een uur blussen had de brandweer het vuur onder controle.

De brand woedde in de zogeheten spuitcabine van de fabriek. Om goed bij de brandhaarden te komen, bluste de brandweer van binnenuit. Ook was wat sloopwerk nodig.

De brandweer stuurde onder meer een hoogwerker en een watertransport naar het bedrijfsgebouw aan de Handelsstraat.