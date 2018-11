Brand chemiebedrijf Europoort onder controle

De brandweer heeft de brand bij een chemisch complex in Rotterdam Europoort onder controle. Rond 14.00 uur werd het sein brand meester gegeven. De brand die ongeveer een uur eerder werd ontdekt, woedde in een buizencomplex. De brandweer en hulpdiensten rukten met groot materieel uit.

Over de aard van de brand bij het bedrijf Indorama kon de veiligheidsregio nog niets zeggen. Het is nog niet duidelijk of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Inmiddels komt er nauwelijks meer rook vrij.

Indorama is een wereldwijd opererend chemieconcern. In Rotterdam produceert het onder meer plastic.