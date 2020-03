Brand bovenwoning in centrum Winterswijk

In Winterswijk woedt brand in een woning boven een filiaal van Kruidvat. Niemand raakte gewond. Bij de brand komt veel rook vrij. „De rook trekt over het centrum heen en daarom is kooplieden en bezoekers van een markt in de buurt gevraagd daar weg te gaan”, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

De brand brak aan eind van de middag uit in de bovenwoning aan de Misterstraat. Volgens de brandweer begon de brand met een vlam in de pan en breidde het vuur zich snel uit in de woning. Ook een verdieping erboven is ontruimd. De brand is volgens de woordvoerder moeilijk te bestrijden omdat het om een oud pand gaat en de brandhaard moeilijk te bereiken is.

„De brand is nog niet onder controle en het nablussen zal ook nog enkele uren in beslag nemen.” Omwonenden hebben het advies gekregen om ramen en deuren gesloten te houden.