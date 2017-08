In een bouwmarkt in Zutphen heeft maandagavond een grote brand gewoed. In een beveiligde bunker bij het pand lag 300 kilo vuurwerk, maar daarmee is niets gebeurd.

Al snel na de melding bleek dat er bij het pand vuurwerk ligt opgeslagen. Dat bemoeilijkte het blussen. De bouwmarkt staat aan de Leestenseweg. De brand woedde in de dakconstructie. In het pand zit asbest.