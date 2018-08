Brand bij tunnel A2 onder controle

De brandweer heeft een brand bij een tunnel in de A2 in Utrecht onder controle, zo meldt een woordvoerder. Het ging om brand in een stapel tempexblokken, een bouwmateriaal. De brand veroorzaakte veel rook.

De tunnel bij Leidsche Rijn dreigde volgens de brandweer te worden afgesloten voor het verkeer, omdat gevreesd werd dat de rook de tunnel in zou gaan. Maar dat bleek uiteindelijk niet nodig, meldt de ANWB. Het nablussen gaat nog lang duren. Wel wordt de rook minder.

Volgens een woordvoerder van de brandweer lagen de tempexblokken buiten opgestapeld tegen de tunnelwand.