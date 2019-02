In Nederweert is een grote brand uitgebroken bij een rubberrecyclingbedrijf. Het pand van Dutch Green Carbon bevindt zich aan de Winnerstraat ten noorden van de Limburgse plaats. De brandweer is met veel blusploegen aanwezig om het vuur te bestrijden. Bij het bedrijf wordt koolstof teruggewonnen uit gebruikte autobanden.