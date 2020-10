Brand bij recyclingbedrijf Eindhoven leidde tot veel rookoverlast

Op een recyclingbedrijf aan de Dillenburgstraat in Eindhoven heeft vrijdagmiddag een zeer grote uitslaande brand gewoed. Daardoor was er in een deel van Eindhoven sprake van veel rook- en stankoverlast, maakte de brandweer bekend. Niemand raakte gewond. Rond 22.30 uur had de brandweer de brand geblust.

De brand op industrieterrein De Hurk brak rond 13.40 uur door nog onbekende oorzaak uit. De hulpdiensten sloegen groot alarm. Straten werden afgezet, omwonenden moesten ramen en deuren dicht houden en de ventilatie uitzetten. In de straten hing een nevelige waas van rook.

Een grote berg geshredderde computers, telefoons, huishoudelijke apparatuur en batterijen had vlam gevat, aldus de brandweer. De brandweer moest de berg afval uit elkaar trekken om beter te kunnen blussen.

Rond 22.30 uur uur meldde de politie dat de brand uit is en er geen rook meer vrij komt. Ook de wegen die waren afgezet zijn weer vrijgegeven.