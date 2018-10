Brand bij recyclebedrijf kunstgrasmatten

Bij een recyclebedrijf van kunstgrasmatten in Dongen (Noord-Brabant) woedt een grote brand. Vlammen en zwarte rookpluimen zijn van veraf te zien. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant adviseert uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.

De brand veroorzaakt erg veel zwarte rook en stank. De rook trekt over de A58. De brand trekt zo veel bekijks dat de veiligheidsregio heeft opgeroepen hulpverleners de ruimte te geven. Het pand staat overigens los van andere panden.

Juist donderdagavond staat de situatie bij het betreffende bedrijf, TUF, op de politieke agenda van de gemeenteraad van Dongen. Onlangs bleek dat het bedrijf de bedrijfsvoering niet op orde had. Onderzoeksprogramma Zembla zwengelde het probleem aan. Uit onderzoek zou blijken dat bij het bedrijf tijdens controles een waslijst aan overtredingen is geconstateerd. Zo zou het bedrijf meer matten herbergen dan is toegestaan en zouden kunstgrasvelden illegaal naar het buitenland zijn vervoerd. Het bedrijf kreeg een last onder dwangsom opgelegd omdat allerlei afspraken niet zouden zijn nagekomen.