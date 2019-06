Brand bij metaalrecyclingbedrijf Nijmegen

Op het terrein van een metaalrecyclingbedrijf aan de Nijverheidsweg in Nijmegen woedt een grote brand. De buitenbrand veroorzaakt rookontwikkeling die over de stad trekt. „De rook gaat gelukkig niet in de richting van het Goffertpark waar Phil Collins optreedt”, meldt een woordvoerder van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

De hulpdiensten zijn uitgerukt, na de melding omstreeks 17.00 uur. Er zouden explosies gehoord zijn op het industrieterrein. „We kunnen dat nog niet bevestigen, wel staan er stoffen in de brand die met de metaalrecycling te maken hebben. Dat veroorzaakt ook de rook.”

Het is nog onbekend of er gewonden zijn gevallen.