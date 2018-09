Brand bij brandweer door blikseminslag

In een brandweerkazerne in de Zuid-Hollandse plaats Aarlanderveen is woensdag brand uitgebroken nadat het dak werd geraakt door een blikseminslag. De brand was snel gedoofd.

Het betrof een onbemand station. „Maar leden van de vrijwillige brandweer en collega’s uit omringende dorpen waren snel ter plaatse”, aldus een woordvoerder. Schade aan het dak en de meterkast wordt onderzocht, er is verder geen schade ontstaan aan materieel, zegt hij. „Dit kan overal gebeuren, ook bij de brandweer”, aldus de woordvoerder over de blikseminslag.

Ook in het nabijgelegen Alphen aan den Rijn was er woensdagochtend sprake van blikseminslagen. „In korte tijd werden vier woningen geraakt. Dat leidde tot kleine brandjes, maar die konden snel worden geblust.”

In andere regio’s werd de brandweer eveneens ingeroepen voor assistentie wegens de heftige regenval. Zo kwamen er vanuit Zoetermeer meldingen van woningen waar water was binnengelopen. In Ameide stond een straat blank.