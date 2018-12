Bij een afvalverwekingsbedrijf in Zoetermeer heeft in de nacht van maandag op dinsdag een brand gewoed. In het pand aan de Radonstraat stond een berg restafval in brand. Daardoor kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond.

De brand werd rond 03.00 uur gemeld. Zo’n twee uur later had brandweer het vuur onder controle.